Válka v Gaze patří k nejničivějším, někteří ji srovnávají s Drážďany

Do poloviny prosince na Gazu Izrael shodil 29 000 bomb a zničil či poškodil téměř 70 procent zdejších domovů a 77 procent zdravotnických zařízení. Podle politologa Roberta Papeho z Chicagské univerzity Gaza, kde žije na 2,3 milionu Palestinců, vejde do historie podobně jako Drážďany, které na konci druhé světové války z velké části zničilo spojenecké bombardování.

Izraelská armáda tvrdí, že cílí na Hamás a podniká kroky, aby se vyhnula úmrtí civilistů, kterých zatím podle úřadů v Gaze ovládaných Hamásem přišlo o život přes 21.600. Zároveň WSJ připomíná vyjádření izraelské armády ze začátku konfliktu, podle něhož se „zaměřuje na to, co způsobí maximální škody“.

Obnova Gazy, kde asi 85 procent lidí muselo opustit své domovy a řada z nich žije na ulici, bude podle odborníků trvat až desítky let. Jen vyčištění trosek by mohlo zabrat rok. Obnova bydlení by podle analýzy skupiny neziskových organizací Shelter Cluster mohla trvat sedm až deset let, pokud bude k dispozici financování ve výši 3,5 miliardy dolarů (78 miliard korun).