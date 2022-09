Nejhezčí vzpomínkou na královnu jsou dětské obrázky, popisují reportéři

Život se v Británii určitě nezastavil. Brity ztráta královny určitým způsobem zasáhla, nedá se ale říct, že by upadli do kolektivní deprese. Rádi se zastaví a popovídají si o tom, co pro ně královna znamenala, chápou však, že už tu byla dlouho a s věkem bojovat nejde.