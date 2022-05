Šéfredaktor Kubík: Ke kauzám a byznysu jsme přidali analýzy a nové podcasty

Seznam Zprávy se v první polovině roku pustily do řady nových projektů. Vedle nové dvojice podcastů do své obsahové nabídky nedávno zařadily i analýzy. A další novinky budou následovat. Čtenáři se mohou těšit například na investigativní minisérii Janka Kroupy nebo prezidentské debaty před živým publikem.

O tom, jak se nejnavštěvovanějšímu zpravodajskému serveru v Česku daří a kam směřuje dál, mluví v rozhovoru šéfredaktor Jiří Kubík.

Jak se vede Seznam Zprávám, co se týče čtenosti? Všechna internetová média v období covidu zažívala boom. Teď ale dochází k jakémusi návratu k normálu. Jaká je v tomto pohledu aktuálně pozice Seznam Zpráv?

Seznam Zprávy v posledních letech výrazně posílily svou pozici v onlinovém zpravodajství. Jsou nejnavštěvovanějším zpravodajským portálem. Máme kolem pěti milionů unikátních uživatelů měsíčně. Ve větším detailu je to 181 milionů zobrazení za měsíc, 109 milionů návštěv.

Je pravda, že nás hodně vystřelil do výšky zájem lidí o informace ohledně covidu. Zdá se, že informace, data, rozhovory, které Seznam Zprávy nabízely, byly tím, co čtenáři hledali. Faktem ale je, že covidová doba a enormní zájem lidí o tyto informace pominuly, a teď jsme v situaci, kdy se musí redakce víc soustředit na běžný provoz. Je to jakýsi návrat k normálu.

A trápí nás ten návrat do „běžného provozu“? Je pro nás čtenost priorita?

Prioritou bych ji nenazval, ale je důležitá. Svou práci přece neděláme proto, aby si jí nikdo nevšiml. Naším zájmem je, aby se náš obsah setkal se zájmem publika, respektive abychom se zabývali i věcmi, které jsou pro čtenáře zajímavé a důležité. Každý den si na poradách dáváme otázku, co by k danému tématu či události mohlo čtenáře zajímat a jestli jsme schopni jim to přinést. Zajímá nás, co lidé řeší, co je trápí.

Důležitá je pro nás ale i forma, jak se těmto tématům věnujeme: Seznam Zprávy se zaměřují a chtějí ještě víc zaměřovat na hlubší zpracování, kontext, analýzy, přicházet s autorským pohledem.

Pokud bys to měl rozvést, tak co jsou Seznam Zprávy? Kam směřují?

K téhle odpovědi si vypůjčím našich šest pilířů, na kterých stojíme nebo o které se opíráme. Je to investigace, naše vlajková loď od samého počátku Seznam Zpráv v roce 2016. Pak je to byznysové zpravodajství, které jsme začali výrazně posilovat především v loňském roce po příchodu Martina Jašminského z Hospodářských novin do pozice šéfa naší byznysové rubriky. Myslím, že pod Martinovým vedením se podařilo vybudovat nejsilnější byznysovou onlinovou redakci v Česku. Od loňského podzimu v ní vzniká také úspěšný podcast Markéty Bidrmanové Ve vatě.

Naším dalším pilířem jsou názory a osobnosti – píší pro nás špičkoví autoři, my píšeme o významných, úspěšných, zajímavých lidech. Následují reportáže, formát, který chceme čím dál víc rozvíjet, být na místech, kde se dějí velké věci, a reportovat o nich. Mezi pilíři jsou také analýzy coby propracované texty dávající věci do souvislostí, a konečně také podcasty.

Poslední výraznou novinkou na Seznam Zprávách je podcast 5:59. Jeho tvůrci v Českém rozhlase předtím vybudovali nejúspěšnější český zpravodajský podcast Vinohradská 12. V první řadě mě zajímá, co vedlo Seznam Zprávy k takové akvizici?

Jsou to dvě věci. Nejdřív jsme si řekli, že když už je obsah Seznam Zpráv natolik široký a pestrý, tak bychom jej mohli a měli nabízet čtenářům, respektive posluchačům i formou každodenního podcastu. No a pak jsme si položili otázku, kdo je na to v této zemi nejlepší, kdo to umí dělat nejlépe. A odpověď byla zcela jednoznačná: Je to tým Lenky Kabrhelové, v té době působící v Českém rozhlasu. Jsem moc rád, že jednání, která jsme vedli od loňského podzimu, se podařilo úspěšně dovést do finále. A že Lenčin tým máme od dubna v Seznam Zprávách.

Jak bys zhodnotil ten první měsíc působení týmu Lenky Kabrhelové v Seznam Zprávách?

Já jsem z toho nadšený. Jejich profesionalita je vidět v každé epizodě. Navíc mám velkou radost i z pestrosti témat, šíře jejich záběru i velkého množství kontaktů. Ve škále témat, které během jednoho týdne zpracovávají, se objeví jak věci z domácího prostředí, politické kauzy i celospolečenské problémy, tak rozhovory s lidmi ze zahraničí.

Lenka Kabrhelová už mluvila s několika exkluzivními hosty, se špičkovými novináři z různých světových médií, zahraničními experty. Mimochodem tyto rozhovory nabízíme i v anglickém originále. Máme samozřejmě radost i z neustále rostoucího zájmu publika o náš podcast 5:59 i o jeho umístění na předních příčkách v podcastových žebříčcích.

5:59 ale není jedinou podcastovou novinkou Seznam Zpráv. Minulý týden odstartoval podcast Kulturák, který vzniká v nové kulturní redakci. Jaké jsou plány s kulturou na Seznam Zprávách?

Začátkem letošního roku jsme náš záběr rozšířili i o kulturu, ale ne ve smyslu klasického zpravodajství, co, kde, kdy, ale spíš kulturní publicistiku, fenomény, recenze… Nastoupil k nám Jonáš Zbořil, dřív redaktor a moderátor Českého rozhlasu, a ten začal kulturní rubriku Seznam Zpráv rozvíjet. Je editorem spolupracujícím s externími dopisovateli, zároveň je sám autorem.

Podcast Kulturák byl jeho nápad, připravuje ho společně s kulturní publicistkou Janou Patočkovou. Vždy se budou zabývat dvěma výraznými událostmi v kultuře, v první epizodě to byl nový film v kinech Top Gun 2 a vedle toho nový bestseller Kateřiny Tučkové Bílá Voda. Držím jim palce, aby si získali věrné publikum.

Ty sám máš na svém kontě podcastovou minisérii Ve stínu celibátu. Další investigativní minisérii byl pak například podcast Práskač kolegy Jana Nováka. Jsou tyto série, popisující různé kauzy, novou cestou, kterou se může ubírat investigativní žurnalistika? Uvidíme to na Seznam Zprávách častěji?

Troufám si tvrdit, že uvidíme a uslyšíme. Je to náš velký cíl a úkol. S kolegy jsme se shodli, že příprava těchto příběhů a případů vyprávěných v několika dílech je něco, co chceme dál rozvíjet. Za sebe mohu říct, že k těmto sériím přispěju během pár týdnů další, která naváže na loňské Ve stínu celibátu.

Bude to rekonstrukce jednoho soudního procesu, kdy se nám podařilo promluvit a natáčet jak s odsouzeným pachatelem, tak s jeho obětí. I pro mě jako autora bylo pozoruhodné vnímat dva protikladné pohledy na trestný čin. Mluvili jsme také s policistkou, se znalci, ale i se svědky, kteří do případu výrazně zasáhli. Pracujeme tam s autentickými dokumenty i záznamy ze soudní síně.

V Seznam Zprávách chystáme podcastové série i od dalších investigativních reportérů, první jsme zveřejnili nedávno pod názvem Práskač, další vypustíme do světa už za pár dní. Pracuje na ní Janek Kroupa.

Na webu Seznam Zpráv se teď také začaly pravidelně objevovat analýzy. Nejdeme v tomto směru proti proudu? Najdou si v dnešním internetovém světě dlouhé analytické texty své čtenáře? Není to víc papírový formát?

Já si myslím, že není. Patří zkrátka do prostředí, kde lidé přirozeně čtou. A to je dneska jednoznačně internet. Při vší úctě k seriózním tištěným médiím, tak je jednoznačné, že lidé čtou čím dál více obsahu v digitálním prostředí, konkrétně pak v mobilu. A nevadí jim tam ani dlouhé texty. Proti proudu můžeme možná jít v tom smyslu, že většina lidí se opravdu může spokojit s krátkou zprávou, nebo dokonce jen s titulkem nebo s nějakým heslem či výkřikem na sociální síti, to ale přece neznamená, že tu není velká skupina čtenářů, která si chce číst věci v kontextu, přemýšlet o nich, dozvídat se nová zjištění, propracovaná témata a tak dále. Věřím tomu, že o tento obsah zájem je i na denní bázi.

A dokonce to můžu podložit i čísly. Analýzy, do kterých jsme se teď v květnu pustili, se setkávají s velkým zájmem čtenářů. Text Václava Dolejšího o hledání vládního kandidáta na prezidenta si přečetlo přes půl milionu lidí, podobně jako analýzu Zuzany Kubátové, která se týkala inflace a energetické krize. A tak bych mohl pokračovat. Tyto texty se pohybují v řádu stovek tisíc přečtení a jsme za to rádi.

A na závěr se ještě zkusme podívat do budoucnosti. Čekají nás komunální a prezidentské volby. Chystají Seznam Zprávy něco speciálního?

S naším úspěšným rozhovorovým formátem Ptám se já, který připravuje Marie Bastlová a Veronika Sedláčková, jsme v dubnu vyrazili mezi posluchače. V Brně se odehrála první ze série jejich debat na téma „Kdo je tady prezident“. Zveme tam hosty, o kterých se mluví, že by mohli kandidovat na prezidenta. Další podobná debata se koná 14. června v Plzni.

Před komunálními volbami chystáme s podcastem i debaty v několika velkých městech s kandidáty na primátory, pak plynule navážou rozhovory a duely prezidentských kandidátů. Speciální obsah pro volby komunální i prezidentské také chystá tým našich datových expertů Kateřiny Mahdalové a Michala Škopa…

Ještě před Ptám se já začal na setkání s posluchači vyjíždět podcast Vlevo dole. Jak se jim daří na jejich Všude Tour?

Vlevo dole je naprostý fenomén. Po dvou letech, co tento podcast zkušených politických reportérů Lucie Stuchlíkové a Václava Dolejšího existuje, můžeme říci, že je to silná značka, která má velkou komunitu věrných posluchačů. Právě to si teď ověřují při svých cestách s Vlevo dole Všude Tour. Je zajímavé pozorovat, jak tihle kolegové, Lucka s Vaškem, které znám léta, jsou multifunkční.