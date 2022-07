Karlovy Vary stárnou, pro nové obyvatele chybějí hlavně dostupné byty

Za posledních osm let se počet obyvatel snížil skoro o 5000. Lázeňské město má tak nyní už jen 45 500 obyvatel. Teprve v posledních letech se začíná do města víc lidí stěhovat, než z něj odchází jinam. Přirozený úbytek to ale zatím nepřeváží.

Podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové jde o trend, který je třeba zvrátit. „Pro řadu lidí je lepší se odstěhovat na periferie města, kde se dají koupit pozemky za výrazně nižší ceny. I proto připravujeme systém družstevního bydlení, které by mělo nabízet bydlení za přijatelné ceny. Kancelář architektury města také zpracovává studii širšího středu města, kde bychom také chtěli mít nové bydlení,“ řekla Pfeffer Ferklová.

Podle ní je stěhování obyvatel do periferií a satelitních obcí pro město nevýhodné. Znamená to například rozšiřování MHD, které pak zatěžuje městský rozpočet.

Ze zpětného pohledu se tak ukazuje, že masivní privatizace bytového fondu v 90. letech nebyla vhodným řešením, protože městu nezůstaly prakticky žádné byty. „Nemáme tak byty pro mladé lidi nebo naopak pro starší, kteří mají třeba velké byty a raději by se přestěhovali do menšího,“ uvedl primátorka.

Pohled do statistik pak ukazuje, že některé okolní obce rychle rostou. Například Andělská Hora za posledních deset let zvýšila počet obyvatel o zhruba stovku, což by nárůst o 37 procent. V Jenišově přibyly dvě stovky obyvatel, což bylo nárůst o 29 procent. O 140 lidí, tedy asi o 67 procent vzrostl počet obyvatel obce Hory, 250 lidí přibylo v Otovicích, což bylo o 35 procent. Velká část těchto nových obyvatel jsou lidé, kteří dříve žili v Karlových Varech.

Karlovy Vary také stárnou. Před deseti lety, v roce 2011, byl průměrný věk obyvatel 43,6 roku, na konci loňského roku 2021 to bylo už 45,3 roku. V satelitních obcích jsou lidé mladší, například Andělská Hora má nyní průměrný věk obyvatel 42 let, V Jenišově je to 39,9 roku, v Horách 38,7 roku, průměrný věk v Otovicích je 40,9 roku. Průměrný věk v satelitních obcích je tak nejen nižší, ale i roste pomaleji, což znamená, že se do satelitních obcí stěhují lidé v produktivním věku.

Růst průměrného věku obyvatel není jen problémem Karlových Varů, ale celého Karlovarského kraje. Před deseti lety byl průměrný věk obyvatel kraje 40,9, na konci roku 2021 to bylo 43,6 roku. Průměrný věk obyvatel Karlovarského kraje tak roste rychleji než v krajském městě. Dlouhodobě „nejmladší“ Sokolovsko kvůli odlivu obyvatel stárne nejrychleji, za posledních deset let se průměrný věk obyvatel zvýšil o 2,8 roku. Na Chebsku to bylo o 2,7 roku, na Karlovarsku o 2,5 roku.