Cyklisté mohou využívat část Vltavské cyklostezky mezi Loučovicemi a Vyšším Brodem

„Je to pro náš region velké plus, začalo se na tom pracovat už před deseti lety. Projekt ale šest let vlastně ležel v šuplíku i se stavebním povolením, protože investice byla pro obec vysoká a nad možnosti našeho rozpočtu. Proto jsme rádi, že to celé zastřešil Jihočeský kraj,“ řekl starosta Loučovic Jan Kubík (ANO). Výstavba stála 92,5 milionu korun. Kraj platil třetinu, další část pokryly dotace integrovaného regionálního operačního programu a státního fondu dopravní infrastruktury.