Jihočeský kraj zahájil stavbu obchvatu obce Žár za 232 milionů korun

Jde o více než dva kilometry dlouhou silnici a náklady na její vybudování činí 232 milionů korun. Novinářům to dnes řekl jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

Nová silnice podle něj výrazně přispěje plynulosti dopravy na frekventované silnici II/156. „Je to další obchvat, který na této trase vzniká. Silnice II/156 zajišťuje poměrně velkou část dopravy na území Jihočeského kraje. V okolí Žáru je současná vozovka velmi komplikovaná, má naprosto nenormové zatáčky a velmi nešťastně zúžený úsek po hrázi rybníka,“ uvedl Kuba.

Na obchvatu Žáru bude devět sjezdů, vozovka povede i po železobetonovém mostě přes Žárský potok. Součástí stavby jsou také tři migrační koridory pro živočichy. Obchvat by měl být v provozu od podzimu příštího roku.

Silnice z Českých Budějovic ve směru na Nové Hrady spojuje část regionu na jihu od krajského města s Rakouskem. Využívá ji tranzitní doprava a řada lidí po ní denně dojíždí do zaměstnání do Českých Budějovic. Jihočeský kraj předloni na silnici otevřel obchvat Strážkovic. Kromě Žáru pracuje na další přeložce. „Budeme pokračovat v přípravě obchvatu Trhových Svinů, kde bychom měli mít územní rozhodnutí. Pokud by vše šlo dobře, tak bychom v roce 2026 mohli začít stavět,“ uvedl hejtman.