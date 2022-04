Ministerstvo dopravy chce rozšířit trať z Plzně do Českých Budějovic, zkrátí se čas jízdy

Ministerstvo také plánuje, že jedna linka bez přestupů by spojila města u řeky Otavy - Sušici, Horažďovice, Strakonice a Písek. Téměř hotová je také studie proveditelnosti, jak nově uspořádat železniční uzel České Budějovice. Jde o výhledové investice až za desítky miliard korun.

Trať z Plzně do Budějovic je primárně jednokolejná. Dvoukolejná vložka je z Nepomuku do Horažďovic - předměstí, druhá mezi Zliví a Číčenicemi. „Podle toho, jak se vyvíjí objednávka Jihočeského a Plzeňského kraje, a v souvislosti s tím, že chceme trochu zahustit i objednávku dálkovou, kterou má na starosti stát, tak se ukazuje, že by bylo dobré podíl dvoukolejných úseků navýšit,“ řekl ředitel odboru strategie ministerstva dopravy Luděk Sosna. Vlaky by pak na sebe nemusely navzájem čekat ve stanicích, také by jezdily rychleji, v některých částech by zřejmě vznikly přeložky.

„Pak je tady poměrně široká ambice Jihočeského kraje objednávat nové spoje ve větší četnosti do Písku, do Strakonic. U této tratě řešíme také spojení několika měst v blízkosti řeky Otavy, to znamená od Sušice přes Horažďovice, Strakonice až do Písku, což je takový nový prvek. Města by byla propojená samostatnou linkou a nebylo by nutné přestupovat, dnes se přestupovat musí. Jednak by to byl přímý spoj bez přestupů, jednak kratší,“ řekl Sosna.

MD také dokončuje studii proveditelnosti železničního uzlu České Budějovice. Cílem je ekonomicky prověřit varianty, jak železniční uzel nově uspořádat. „Stanice by měla do budoucna naplnit mnoho rolí, které vyplývají z toho, že se jedná o stanici v krajském městě. Ústí do ní některé klíčové tratě, které budou do budoucna posilovány z hlediska kapacit, ať je to směr od Prahy, od Plzně. Počítáme i se zlepšením - nejlépe zdvoukolejněním v nové stopě - tratě směrem do Lince,“ uvedl Sosna. Budějovice jsou také důležitým uzlem v nákladní dopravě, v Nemanicích je terminál, dodal.

Správa železnic (SŽ) opravuje od června 2020 vlakové nádraží v Českých Budějovicích. Příjezdová hala bude hotová do konce letošního roku. Oprava nádraží za 689,4 milionu korun bez daně potrvá minimálně do léta 2023.