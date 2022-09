Na jihu Čech třídí nejlépe odpad Kubova Huť, Roudná, Trhové Sviny a Vimperk

Kubova Huť na Prachaticku zvítězila mezi obcemi do 499 obyvatel. Roudná na Táborsku pak třídí nejlépe odpad mezi obcemi, kde žije od 500 do 1999 lidí. V kategorii 2000 až 6999 obyvateli zvítězily Trhové Sviny na Českobudějovicku. Nejlepší v třídění odpadů mezi největšími jihočeskými městy je pak Vimperk na Prachaticku.

„Rozhodující byla výtěžnost ve všech základních komoditách. To znamená plastu, papírů, kovů a skla přepočteno na jednoho obyvatele,“ uvedla za EKO-KOM Lucie Müllerová. Soutěže se zúčastnilo 592 obcí Jihočeského kraje.

„Při pohledu na kvalitu života si člověk uvědomí, jak je důležité třídit odpady. Měl jsem to štěstí, že jsem dva roky žil v Itálii. Je to nádherná země, ale člověk si tam uvědomí, jaký je tam rozdíl v přístupu k třídění odpadů, a to především mezi severem a jihem,“ uvedl náměstek jihočeského hejtmana František Talíř (KDU-ČSL).