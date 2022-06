Šporcl připravil v Českých Budějovicích festival. Zohlední i české předsednictví EU

Koncert 3. července bude spojený se začátkem českého předsednictví v Radě EU. Přinese Beethovenovu symfonii S Ódou na radost v podání PKF, Českého filharmonického sboru Brno a sólistů. „Tuto grandiózní symfonii jsem vybral, protože je spjata s Evropskou unií. Její nejznámější část S Ódou na radost je dokonce její hymnou. A jestli se nemýlím, je to možná jediné provedení tohoto díla v ČR k zahájení našeho předsednictví v Radě EU,“ řekl Šporcl. V programu zahajovacího koncertu bude proto i česká tvorba. Konkrétně Dvořákův houslový koncert, který zahraje na své modré housle právě Šporcl. Sólové pěvecké party přednesou sólisté Jana Šrejma Kačírková, Václava Krejčí Housková, Richard Samek a Jiří Sulženko.

Část výtěžku ze vstupného na festival poputuje do Nadačního fondu Českého rozhlasu na projekt Světluška, který pomáhá těžce zrakově postiženým. Program akce je na webu. „S Pavlem Šporclem bychom chtěli založit tradici hudebních festivalů spojených s mistrovskými a žákovskými kurzy. Nahradil by výpadek poté, co skončily Hudební slavnosti Emy Destinnové,“ řekl před časem náměstek primátora Juraj Thoma (HOPB).