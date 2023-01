Tábor zvyšuje počet fotovoltaických elektráren, z nichž chce čerpat energii

Stejné zařízení už využívá pro plavecký stadion. Dále chce fotovoltaické elektrárny umístit na atletický stadion Míru a k fotbalovému areálu na Svépomoci. Novinářům to dnes řekla táborská místostarostka Lenka Horejsková (Společně pro Tábor).

„Všichni víme, že téma v uvozovkách energetické soběstačnosti je aktuální. Snažíme se pro to udělat maximum a klademe na téma důraz,“ řekla Horejsková. Náklady na fotovoltaické elektrárny na zimním stadionu a základní škole Zborovská činí necelých 18 milionů korun bez daně. Město bude na projekt žádat dotaci od Státního fondu životního prostředí. Grant by měl pokrýt až 40 procent předpokládaných výdajů. „Jednou z podmínek dotace ale je, že se musí jednat o fotovoltaické elektrárny na dvou objektech. Proto to spojení zimního stadionu a základní školy Zborovská,“ uvedla místostarostka.