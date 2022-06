Trať mezi Strakonicemi a Horažďovicemi bude po bouři neprůjezdná do 3. července

Je to hlavní trať z Plzně do Českých Budějovic. Po bouři a dešti je nyní v kraji rozvodněná řeka Blanice. U Podedvorského mlýna je na druhém stupni povodňové aktivity, v Husinci na prvním, vyplývá z informací Povodí Vltavy.

V jižních Čechách byly v pondělí i úterý večer a přes noc bouře a silné deště. V noci na úterý měli hasiči přes 90 zásahů, v úterý od 19:00 do 22:00 kvůli bouřce a dešťům vyjížděli dvacetkrát. Odklízeli popadané stromy, odčerpávali vodu, čistili rybníky. V Českých Velenicích shrnul v úterý večer velký vítr střechu na bytovém domě, hasiči tam dali fólii, aby do domu neteklo. ČTK to řekli mluvčí krajských hasičů Vendula Matějů a starosta Českých Velenic Jaromír Slíva (ČSSD).