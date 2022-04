Brněnské dláždění ozdobily starobylé ornamenty vysypávané pískem a moukou

Lidový zvyk předvedly nositelky tradice z Šardic na Hodonínsku, a to jako součást doprovodného programu k otevření Paláce šlechtičen s novou etnografickou expozicí.

V Šardicích se ornamenty objevují o hodech, na Velikonoce nebo při svatbách. „Občas si některé ‚tetičky‘ malují v neděli jen tak, aby to měly pěkné,“ řekla Alena Kožíková z Šardic, která se vysypávání naučila od starších žen a snaží se předávat tradici dále. „Ale mladým se moc nechce, protože z toho bolí záda,“ uvedla s nadsázkou.

„Je to efemérní, pomíjivé umění. I v minulosti sloužilo jen na dočasnou výzdobu cesty, chodníčku, třeba v neděli dopoledne před cestou do kostela. Lidé tím prošli, pak to zmizelo,“ uvedla Hana Dvořáková, vedoucí Etnografického ústavu Moravského zemského muzea.