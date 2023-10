Brněnský veletrh obytných vozů a karavanů láká na dobrodružné cestování

Minulý rok veletrhy navštívilo 23 tisíc lidí. „Po loňském úspěšném roce jsme měli trochu obavy ohledně ekonomické situace, ale naštěstí se nenaplnily. Letošní Caravaning je rekordní ve všech měřitelných údajích. Návštěvníci mohou očekávat tři pavilony věnované výhradně obytným vozům a cestování s nimi. Úplně poprvé se rozšíří i do pavilonu G1, kde jsme připravili tzv. adventure hall. Navazuje na zájem z předchozích let o dobrodružné a off-road cestování,“ sdělil Maliňák.

V pavilonech P, F a G1 se představí více než 100 vystavovatelů. V největším pavilonu P návštěvníci najdou tradiční známé značky obytných vozů a karavanů nejrůznějších typů a velikostí. Pavilon F bude opět hostit vozy z prémiového segmentu. V hale G1 najdou nadšenci do dobrodružství minikaravany, střešní stěny, kempingové vestavby či expediční a off-road vozidla.

Organizátoři reagují na stále rostoucí poptávku po obytných vozech. „Očekával se propad prodejů, ale to se nestalo. Za posledních 10 let počet obytných aut a karavanů vzrostl asi čtyřikrát. Letos je v Česku registrovaných asi 70 tisíc obytných aut. Pořád se ale na tuto oblast nedíváme z pohledu ekonomického přínosu, byť třeba v Německu cestování karavany loni přineslo do rozpočtu přibližně 18 miliard eur (asi 440 miliard korun),“ sdělil za Asociaci kempování a karavaningu Jan Bordovský.