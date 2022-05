Černovická pískovna v Brně by se mohla v budoucnu změnit na park

„Přišlo nám pět návrhů. První cenu získal tým Radka Prokeše, součástí týmu je i uznávaná architektka Eva Wagnerová. Vítězný návrh zabíhá do okolní struktury města a propojuje se tak s širším okolím. Odkazuje na posttěžební krajinu a nabízí alternativní postupy dotěžování,“ uvedl primátorčin náměstek Petr Hladík (KDU-ČSL). Dodal, že navržené terénní modelace umožňují výhledy do širokého okolí i neobvyklé pohledy na město.

Podle náměstka bude v novém územním plánu celá lokalita jako zeleň. Uvedl, že během tří až čtyř let by se měly uskutečnit práce v úseku směrem k městské části Slatina a Tuřany, který je znám jako ptačí rezervace. V další fázi by měla vzniknout studie budoucího řešení severní části území, kde se dnes částečně těží a částečně je tam pole. „Nevšední lokalitu Černovické pískovny bychom rádi přeměnili na park, který se postupně stane zajímavým cílem procházek i výletů. Vzhledem k tomu, že zde aktivně probíhá těžba a v určité míře bude probíhat i nadále, promění se prostor kontinuálně,“ řekl Hladík. Podle něj se bude při změnách brát velký ohled na ochranu přírody. V místě totiž žije několik desítek druhů živočichů, část z nich vzácných.