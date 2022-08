Města na Brněnsku a Hodonínsku šetří energie výstavbou solárních panelů

V Ivančicích chystají instalaci fotovoltaických panelů na školních budovách a sportovní hale. „V současnosti vše závisí na statickém posouzení střešních konstrukcí veřejných budov. Doposud jsme ale například vyměnili klasická svítidla na LED osvětlení v části veřejného osvětlení a ve všech veřejných budovách,“ řekl starosta města Milan Buček. Podle něj by ceny energií mohly být příští rok až desetkrát vyšší než letos, což by významně ovlivnilo investice pro rok 2023. „Museli bychom se soustředit pouze na zajištění provozních činností a menších oprav, významnější investice by se musely přesunout do rozpočtu na rok 2024,“ dodal Buček.