Mikulovské Svatomartinské slavnosti se letos znovu protáhnou na dva víkendy

V minulosti byly oslavy rozplánované na dva víkendy, podle některých názorů to ale bylo příliš, ani stánkařům se nehodilo do Mikulova jezdit dva víkendy po sobě. Formát jediného víkendu zase do Mikulova přivedl hodně zájemců zároveň, letos se tak akce vrací ke dvěma víkendům. Ten první nabídne zábavu pro celou rodinu, druhý bude více zaměřený na víno. „Návštěvnost o druhém víkendu bývá menší, tomu jsme také přizpůsobili nabídku stánků, která bude menší než o prvním martinském víkendu. Cílem je uspokojit jak stánkaře na tržbách, tak návštěvníky co se týká nabídky,“ uvedl za Mikulovskou rozvojovou Dominik Ryšánek.