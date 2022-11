Na bývalé cukrovarské dráze z Vyškova do Kozlan vznikne cyklostezka

Stezka bude dlouhá 14 kilometrů a spojí Vyškov a Kozlany. Většina trasy má být hotová do konce příštího roku a rychlost výstavby poslední části záleží na tom, jak rychle se podaří vyřešit odvolání zemědělců proti stavbě, řekl dnes na tiskové konferenci starosta obce Hlubočany Antonín Kopřiva. Celkové náklady na stavbu by měly činit zhruba 93 milionů korun.

Cyklostezka bude věrně kopírovat bývalou dráhu, která existovala v letech 1906 až 1961 a svážela řepu do vyškovského cukrovaru. Povedou z ní odbočky podél Hlubočanského potoka do Hlubočan, krátká odbočka po již existující cestě do Lysovic a odbočka do Bohdalic-Pavlovic. Starostové předpokládají, že cyklostezku budou využívat jak lidé, kteří dojíždějí do zaměstnání do Vyškova, tak rodinám k výletům čii rodičům k vycházkám například s kočárky.