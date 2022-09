Na jižní Moravě vyjel s cestujícími poprvé vlak Moravia, kraj jich dostane 37

Postupně během příštího roku nahradí soupravy Moravia starší vlaky, z nichž některé jsou staré až 50 let. První vlak Moravia je nyní ve zkušebním provozu s cestujícími, dnes jezdí na lince z Tišnova přes Brno do Židlochovic. „Doufám, že to pro lidi bylo pozitivní překvapení, když se nečekaně svezli novým vlakem. Jsem hlavně rád, že už začínají jezdit. Čím dřív projdou všemi testy, tím dřív nahradí desítky let staré soupravy,“ uvedl hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Vlaky budou jezdit na elektrizovaných tratích z Brna, tedy směrem na Tišnov, Letovice, Křenovice, Hustopeče a Židlochovice.