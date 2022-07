Na Znojemském hudebním festivalu se chystá premiéra Haydnova oratoria

Příběh vypráví o Tobiášovi, který si z cest přinese živou vodu, díky níž jeho slepý otec prozře. Provází ho anděl strážný vtělený do psa. Jde o první Haydnovo oratorium, které je psané ve stylu metastasiovské ideje oratoria jako duchovní opery. Takto bylo oratorium chápáno i ve Vídni 70. let 18. století. Skladbu Haydn uvedl v dubnu 1775 na benefičním koncertě Tonkünstler-Societät. Starozákonní námět převedl do podoby italského libreta vídeňský básník Giovanni Gastone Boccherini. Formálním základem dvoudílné kompozice jsou po vzoru opery recitativy a árie, nechybí však ani sbory v duchu oratorní tradice. Skladba byla velmi populární už v době skladatelova života.