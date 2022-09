Při ZŠ Sirotkova v Brně by mohla vzniknout školka až pro 75 dětí

Podle něj se s představiteli politické reprezentace dohodli, že by v místě mohla vzniknout také školka. „Přijde mi to jako výzva a byli bychom rádi, kdybychom u nás školku měli. My provážeme svůj školní vzdělávací systém s programem školky. Děti by pak mohly přejít k nám do základní školy,“ řekl Jedlička.