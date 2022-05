Ptačí park u Dubňan by se v budoucnu mohl rozrůst o další desítky hektarů

V současné době má přes 20 hektarů, kdy část má Česká společnost ornitologická (ČSO) zakoupenou či má k pozemkům zajištěn smluvní vztah. ČTK to řekl jednatel Jihomoravské pobočky ČSO Gašpar Čamlík.

Ptačí park vzniká v nivě říčky Kyjovky od roku 2020, kdy ornitologové v lokalitě zakoupili první pozemky. „Vybrali jsme si takovou oblast, kde se dlouhodobě nehospodaří. Je to sice v zarostlém stavu, kdy zde rostou především invazní druhy rostlin, na druhou stranu má ale tato lokalita obrovský potenciál. Jsou zde biotopy, které jsou vlhké nebo úplně mokré, a naopak úplně suchá místa. Nachází se tu také ostrůvky se zbytky původní velmi bohaté a pestré vegetace. Součástí je i rozsáhlý rozliv, který nazýváme Ptačí pole. To je už nyní velmi atraktivní mokřad, kde je možné pozorovat značné množství vzácných druhů ptactva,“ uvedl Čamlík. Cílem je místo postupně přetvořit do takového stavu, aby vytvořilo druhovou bohatost a vhodné podmínky jak pro mokřadní, tak vodní i luční ptáky.