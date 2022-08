Rezidence Nová tržnice ve Veselí nabídne šest zubních ordinací i služby

Nyní je dokončená budova C s 18 byty a pěti nebytovými prostory. „Provozovny by se měly rozjet na přelomu srpna a září. Bude tam pekař, řezník, vinotéka, zdravotní pojišťovna a prodejna mobilních telefonů,“ uvedl Kolář.

Zbylé objekty B a A, které nabídnou 24 dalších bytů a devět provozoven, by měly být hotové do zimy 2023, respektive do jara 2024. „Na základě veřejné soutěže už jsou na všechny provozovny uzavřené smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Jedním z velkých přínosů bude, že v prostřední části bude zřízeno šest zubních ordinací. Zubařů je všude nedostatek,“ řekl Kolář. Část zubařů přejde z areálu polikliniky, část podle starosty zřídí ve městě novou praxi. Mezi další služby bude patřit květinářství, kosmetika a zámečnictví.