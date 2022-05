Silničáři žádají řidiče, aby jezdili v Brně přes Svitavu jen rychlostí 20 km/h

„Při nerespektování rychlosti a také maximální tonáže 22 tun vzniká nadměrný hluk a také dochází ke škodám na provizorní mostní konstrukci,“ napsala Trubelíková. Pokud by bylo nutné dělat na provizoriu akutní opravy, provoz by se omezil opět na dva pruhy tak, jak tomu bylo celý minulý týden a v okolí se tvořily kolony. Do poloviny příštího roku má být hotový první most a pak se další rok bude dělat druhý most pro opačný směr.