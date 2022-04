V jeskyni Výpustek zazněly skladby inspirované vodou a plynutím času

Soubor BCO vznikl v roce 2011 s cílem hrát současnou světovou hudbu v Česku a českou hudbu po celém světě. Každý rok nabízí abonentní řadu s tematickou dramaturgií a neotřelým výběrem míst, kde se koncerty konají. Desátá sezona BCO nese podtitul We are the World a poukazuje na zodpovědnost člověka za své okolí a zemi, kde žije. Do konceptu tak zapadá i dnešní koncert věnovaný vodě jako podmínce koloběhu života.