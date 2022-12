Ve Vyškově před Vánoci vystoupí Klára Vytisková či Funny Fellows

Zájemci se mohou těšit například na uskupení Karel Gott revival Morava, zpěvačku a skladatelku Kláru Vytiskovou či slovenskou swingovou sestavu Funny Fellows. Radnice o tom informovala na svém webu . Vánoční trhy budou na Masarykově náměstí od pondělí 12. do pátku 23. prosince.

V dalších dnech programu vyplní svými vystoupeními vyškovské mateřské a základní školy, lokální kapely, cimbálová muzika či umělci z Konzervatoře Brno. Do Vyškova se také vrací slovenská swingová sestava Funny Fellows. Hlavní hvězdou programu je zpěvačka a skladatelka Klára Vytisková. Držitelka Ceny Anděl, která na sebe upozornila v kapele Toxique, vystoupí v úterý 20. prosince.

„Dva roky po sobě se trhy bohužel konaly s ohledem na epidemiologickou situaci bez kulturního programu. Jsme rádi, že letos zajímaví umělci na pódiu sváteční atmosféru umocní. Pochopitelně se každým rokem snažíme i o co největší množství stánků s tradičním vánočním nebo zimním zbožím. Přejeme si, aby návštěvníci našli to, kvůli čemu se do centra města vydali,“ uvedla starostka.