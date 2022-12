Novoroční ohňostroj Přerova bude vzpomínkou na přerovské hudebníky

Letos bude novoroční ohňostroj rozdělen do sedmi úseků a je sestaven jako vzpomínka na přerovské hudebníky, ať už jde o zpěváka a skladatele Pavla Nováka, který se stal známým v 60. letech minulého století, tak jeho syna Pavla, který zemřel letos. Připomene také skladatele a textaře Jaroslava Wykrenta, který zemřel letos v březnu. „Neočekávejte hudbu, u které budete ronit slzy, ale těšte se na krásnou muziku, ať už rockovou, nebo popovou. Společně zavzpomínáme na krásné chvilky, které nám tito hudebníci přinášeli textem, zpěvem a hudbou,“ uvedl tvůrce ohňostroje.

Přerovany čeká v pondělí také mikulášský ohňostroj, který bude odpálen v 18:00 a potrvá 6,5 minuty. Komponován je do tří částí. „První část říká: Budeme v pekle - a to má speciální váhu. Nezáleží, jak je kdo těžký, ale jak hřešil. Druhá část upozorňuje: Jestli bude na náměstí Dorota Máchalová, ať se má na pozoru. Nevíme, jestli si ji čerti nechtějí odnést do pekla. A třetí část ukončuje tato myšlenka: Spát asi nepůjdeme, protože jak víme, čert nikdy nespí,“ doplnil Novák.