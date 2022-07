Z brněnského letiště se bude příští rok v létě létat do pěti nových destinací

Pro letošní rok jsou zájezdy víceméně vyprodané a ukazují velký zájem českých dovolenkářů užít si po dvou letech opět pobyt u moře. Nových destinací bude sedm, a to egyptská Taba, ostrov Fuerteventura, který je součástí Kanárských ostrovů a řecká Kavala pro cestu na ostrov Thassos. Poprvé se bude z Brna létat do albánské Tirany a na Madeiru. Čedok bude létat také do egyptské Hurghady a na Mallorcu, kam už se ovšem z Brna létá. Lidé mohou využít charterovou dopravu i do dalších letovisek v Řecku, Turecku, Bulharsku, Egyptě, Španělsku a Tunisku.