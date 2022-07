Nedostatek lékařů v Karlovarském kraji obce i kraj řeší dotacemi

Dalším problémem je vysoký věk nynějších lékařů, u kterých zejména v příhraničních oblastech přesahuje 65 let. Jednotlivá města i kraj proto nabízejí různé dotační programy i další prostředky, aby nové lékaře do kraje přilákaly.

V kraji nejvíce chybí praktičtí lékaři, pediatři, gynekologové a zubaři. Podle materiálu krajského úřadu je nejvíce postrádají v pohraničí, nedostatek jich je ale po celém regionu. Právě příhraniční obce podle jejich starostů mají velmi malý rádius, kam mohou lidé za lékařskou péčí dojíždět. Leckde musí ujet i několik desítek kilometrů.

U současných lékařů je problém stále se zvyšující průměrný věk, mnozí pak odcházejí do důchodu. Například v obci s rozšířenou působností (ORP) v Kraslicích, kde žije bezmála 13.000 obyvatel, je průměrný věk praktických lékařů 68 let, u pediatrů 66 let. V ORP Aš jsou zase pouze dva dětští lékaři a jeden gynekolog pro 17.000 lidí. V sousedním Chebu a okolí je deset pediatrů a osm gynekologů.

Nedostatkem lékařů v kraji se začal před nedávnem kraj intenzivně zabývat. Na benefity pro zdravotníky si připravil několik milionů korun. Podle hejtmana si nově příchozí lékař může díky pobídkám přijít během několika let až na tři miliony korun.

Kraj například zvýšil dotace na podporu vzniku a vybavení nových i již existujících ordinací. Dotace kraj poskytuje prostřednictvím obcí, jež znají nejlépe podmínky na svém území. Menší obce mohou získat příspěvek 800.000 korun, větší 400.000 korun. Díky této podpoře našlo nového lékaře už město Bečov nad Teplou nebo Jáchymov.

Podporovat chce kraj také studenty lékařských fakult. Z regionu odcházejí mladí lidé do větších měst studovat a často už se zpátky nevrátí. Na nový stipendijní program pro mediky chce kraj rozdělit 1,5 milionu ročně. Studenti, a to již od prvního ročníku, by mohli na akademický rok získat až 150.000 korun. Zaměřit se chce kraj také na studenty středních škol, chystá po ně přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.

Také Cheb už několik let zkouší aktivně lákat lékaře do města. Nabízí vybavení ordinací, ale také zajistí bydlení nebo práci pro partnera lékaře. Podle místostarosty Jiřího Černého (VPM) jde většinou o intenzivní individuální jednání. Chebu se ale díky tomu daří do města dostat praktické lékaře i zubaře. Kompenzuje tak postupný úbytek lékařů, kteří odcházejí do důchodu.