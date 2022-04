Sokolov nechá zpracovat projekt na rozšíření městského hřbitova

Radnice už nechala vypracovat studii, která ukázala, co vše je potřeba upravit. Projekt za 1,4 milionu korun by měl být hotový na konci roku. Kvůli vysokým nákladům je investice rozdělená do tří etap. Náklady na všechny tři etapy se odhadují na několik desítek milionů korun.