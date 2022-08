V Mariánských Lázních bude pokračovat vzdělávání cizinců, podpoří ho kraj

„Touto podporou sledujeme dva hlavní záměry. Jednak i podle ministerstva školství patří středoškolská mládež, která přišla v době války z Ukrajiny, mezi rizikovou skupinu obyvatel, jimž rychlé zvládnutí jazyka může pomoci s bezproblémovým studiem i se začleněním do společnosti. Dále také chceme pomoci zachovat tým specializovaných odborníků s dlouholetou praxí ve výuce českého jazyka pro cizince i odborných předmětů v češtině, protože hrozí, že by po ukončení činnosti střediska Univerzity Karlovy odešli z Mariánských Lázní a z Karlovarského kraje,“ uvedl Čermák.

V podzimních měsících nabídne středisko v první řadě speciální vzdělávací program pro ukrajinskou mládež, středoškoláky ve věku od 15 do 18 let. Program je plánován od září do května příštího roku. Uskutečnit by se mělo 27 vyučovacích hodin týdně. Kraj podpoří program pro jednu výukovou skupinu, kterou bude tvořit asi 20 studentů, přímo v Mariánských Lázních, kde si lektoři zajistili učebny, uvedl Čermák.