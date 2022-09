Ve Skocích požehnali nové zvony pro poutní kostel Navštívení Panny Marie

Žehnání zvonů dnes předcházela mše svatá, po které pak patroni jednotlivých zvonů přednesli krátký proslov a na „svůj“ zvon zazvonili. Zvony by podle Linharta měly být umístěny do věže kostela zřejmě na jaře.

Za návratem zvonů do kostela stojí kapucínský bratr Anděl František Homola, který díky darům mnoha dobrodinců nechal nové zvony pro Skoky zhotovit ve Zvonařské dílně Tomášková-Dytrychová, s. r. o. Po ulití a vystrojení byly zvony převezeny do kaple sv. Scholastiky v Rajhradicích u Brna, kde byly až do převozu do Skoků vystaveny.