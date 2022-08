Barokní festival Theatrum Kuks nabídne 50 akcí, hlavním tématem je voda

„Hlavním tématem letošního festivalu bude voda, čímž pořadatelé připomenou 330 let od založení lázní Kuks,“ uvedla ředitelka festivalu Kateřina Bohadlová.

Festival připomene, že místní léčivé prameny byly jedním ze základních kamenů místa, které se na začátku 18. století stalo kulturním centrem evropského významu, kam přijížděli vystupovat i tvořit velcí umělci své doby. „Kukská krajina je magická, ale bez vody by se umělecky nerozvinula. Bez pramenů by si hrabě Špork postavil letní rezidenci nejspíš někde jinde a lázeňští hosté by tu nikdy neslyšeli ani takt z italské opery,“ uvedla Bohadlová.