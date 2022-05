Dvůr Králové přestaví za 56 milionů korun bývalou školu na kanceláře úřadu

Budova školy sousedí dvorem s hlavním objektem radnice na náměstí T. G. Masaryka. Do nových kanceláří město přestěhuje úředníky z pronajatých kanceláří. Ušetřit by mělo na nájemném a energiích.

S přestavbou školy na bezbariérovou administrativní budovu začne v následujících dnech královédvorská stavební firma J. Pišta, která vyhrála zakázku města. Vše by mělo být hotové na podzim 2023. Investice patří mezi přednostní stavby zahrnuté v takzvaném akčním plánu rozvoje města.

Školu radnice dosud využívala jen částečně, byly tam pracoviště orgánu sociálně-právní ochrany dětí, domu dětí a mládeže, spisovna, archiv, sklady. Po opravě by se do něj měly přestěhovat například úředníci živnostenského úřadu, ekonomického odboru či odboru rozvoje a investic, kteří zatím sídlí v pronajaté soukromé budově na náměstí T. G. Masaryka.

Město by díky nové budově mělo ušetřit na provozu přes milion ročně. „Ušetříme na nájemném a na platbách za energie, jejichž cena v současné době dramaticky roste. Rekonstruovaná budova bude výrazně energeticky méně náročná než stávající prostory, v nichž některá pracoviště úřadu sídlí,“ uvedl starosta Jan Jarolím (ANO).

Letos by měla radnice za přestavbu zaplatit asi 30 milionů korun. „Část nákladů bude město platit z investičního bankovního úvěru, který loni schválilo zastupitelstvo. Zároveň město bude žádat o dotaci ministerstvo životního prostředí. Mohlo by získat přes 6,5 milionu korun na snížení energetické náročnosti rekonstruované budovy,“ uvedl Jarolím.

Letos má Dvůr Králové v plánu investice za 267 milionů korun. Hlavní je stavba čistírny odpadních vod a kanalizace v Žirči za 51 milionů korun. Po 15 milionech korun hodlá investovat do stavby cyklostezky Labská v úseku Stanovice – Žireč, do stavby chodníku ve Verdeku a do rekonstrukce Zborovské ulice.