Safari Park Dvůr Králové v sobotu zahájí hlavní sezonu. Vstupné zdraží

Vstupné do zoo od soboty vzroste. Vstupenka pro dospělého placená v hotovosti na pokladně meziročně zdraží o 30 korun na 270 korun. Ušetřit půjde při platbě kartou nebo nákupem vstupenek na internetu. ČTK to dnes řekla mluvčí zoo Zuzana Boučková.

Volné výběhy afrického a lvího safari, v nichž lidé jezdí vlastními auty, zoo otevřela 30. dubna. Kvůli chladnému počasí v nich ale bylo méně zvířat, takže až do dneška zoo vybírala snížené vstupné zimní sezony. Areály safari zoo v minulých dnech postupně zvířaty zaplnila. Například v závěru minulého týdne se do expozice Jezero hrochů ze zimoviště přestěhovalo i sedmičlenné hroší stádo, které patří k největším v Evropě. Hlavní sezona zoo potrvá do konce září.