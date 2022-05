Zlínská zoo otevře v neděli expozici Jaguar Trek. Obývá ji už samec i samice

„Z velkých koček se podle mne pro jaguáry staví asi úplně nejhůř. Jsou to houževnatá a silná zvířata, na rozdíl od jiných velkých koček mají rádi vodu. Expozice musí být zastřešená,“ uvedl Horský. Potřeba bylo také postavit zázemí, které zabírá třetinu expozice, aby se zvířata dala případně rozdělit, nechybí řada bezpečnostních prvků. Jaguáři mají ve výběhu také prosklený bazén. „Jaguáři ve vodě také loví, zajistili jsme, abychom mohli zvířata krmit do vody,“ uvedl ředitel.

Dany a Yuna jsou podle něj mladí a zahrada doufá, že se je podaří spojit a chovat dohromady. „Záleží to na tom, jaké budou povahy. Je to na nich, jestli budou raději každý ve svém, je na to uzpůsobena expozice, jsou prostorné výběhy. Ale samozřejmě bychom si přáli, aby byli spolu,“ uvedl ředitel. Dany a Yuna jsou zatím v kontaktu přes pletivo ve vnitřní ubikaci a podle zooložky Markéty Horské na sebe reagují velmi dobře.