Hlavním tématem jičínského pohádkového festivalu budou kouzla a kouzelné bytosti

Sobota bude jediným dnem, kdy se bude v centru města vybírat vstupné, a to pouze při návštěvě zámeckého parku. Valdštejnovo náměstí bude přístupné bez vstupného všem návštěvníkům. Pro dospělého bude vstupné 250 korun a děti zaplatí stovku. Vstup zdarma budou mít děti do šesti let, senioři nad 64 let a držitelé průkazu ZTP včetně doprovodu. Celkový rozpočet festivalu je asi tři miliony korun, přispívá do něj Královéhradecký kraj, město Jičín, Státní fond kultury a sponzoři.