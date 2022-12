Hradec Králové zdraží vstupné do akvacentra a bazénu až o 20 procent

Hodinový vstup do akvacentra s vodními atrakcemi a současně do bazénu bude za 160 korun místo dosavadních 140 korun. Zvýší se i vstupné do wellness studia na letním koupališti Flošna. Důvodem zdražení je růst cen energií a vody. Novinářům to dnes řekl náměstek primátorky Pavel Vrbický (Piráti).