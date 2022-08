Hradecká MHD zjednoduší jízdní řády a zavede dopravu v taktu, ušetří řidiče

Dopravní podnik díky zjednodušení jízdních řádů bude moci ušetřit šest řidičů, kterých má nedostatek. Novinářům to dnes řekl ředitel dopravního podniku Zdeněk Abraham.

Již od 1. července podnik zavedl taktovou dopravu na čtyřech linkách a od 1. září ji se zavedením nových jízdních řádů rozšíří na další dvě. U dalších čtyř linek od září bude taktová doprava po část dne, ve zbývajících časech bude jízdní řád pravidelnější než dosud. Ne na všech linkách jde totiž podle Abrahama zavést plnou taktovou dopravu, například to nejde u spojů, které zajíždějí na jiné konečné zastávky.

Taktovou dopravu hodlá podnik plně či částečně zavést na 20 linkách. Celkem má hradecká MHD osm trolejbusových linek, 20 autobusových a čtyři linky jsou noční. Hlavní přechod na taktovou dopravu by se měl odehrát po úplném dokončení padesátimilionové přestavby křižovatky Fortna v centru města, která by měla být hotová na přelomu letošního a příštího roku. Fortna je důležitým dopravním a přestupním uzlem hradecké MHD. Taktovou dopravu podnik zavádí nejprve na linkách, které přes Fortnu nejezdí.

Městská hromadná doprava v Hradci Králové kvůli nedostatku řidičů již v červnu jezdila v omezeném prázdninovém režimu, který by jinak začal až 1. července. Linky 4 a 8 podnik v srpnu dočasně zrušil. Od 1. září se doprava vrátí do standardního režimu. „Nynější stav řidičů by měl dokázat nové jízdní řády odjezdit,“ uvedl Abraham.