Nízkopříjmové domácnosti v hradeckém kraji mohou žádat o dotaci na výměnu kotlů

Jde o první z šesti termínů pro registraci, které budou v červnu, červenci a srpnu prostřednictvím krajského dotačního portálu dotace.kr-kralovehradecky.cz. Všichni zájemci o kotlíkové dotace musí podat žádost do konce srpna, po tomto termínu už žádat nebude možné. Mezi žadatele by kraj měl rozdělit přes 130 milionů korun. „Vlastníci rodinných domů tak mají opět možnost využít podporu na výměnu nevyhovujícího zdroje vytápění kotle I. a II. emisní třídy na tuhá paliva s ručním přikládáním,“ uvedl mluvčí hejtmanství Dan Lechmann.

Královéhradecký kraj dotací podpoří nízkopříjmové domácnosti, které chtějí vyměnit zdroj tepla za ekologický. Nové pořizované zdroje mohou být tepelná čerpadla, kotle na biomasu s automatickým nebo manuálním přikládáním. Podpora u tepelných čerpadel je možná až do 180.000 korun a u kotlů na biomasu až do 130 tisíc korun.

„Finanční podpora je určena pro nízkopříjmové domácnosti, to znamená takové, kde čistý příjem na člena domácnosti nebyl v roce 2020 vyšší než 170.900 korun čistého. Mezi oprávněné žadatele bez ohledu na výši příjmu patří domácnosti složené výhradně z osob ve starobním důchodu nebo invalidního důchodu třetího stupně, dále nezletilí žadatelé nebo studenti do 26 let, a také žadatelé, kteří v období od začátku roku 2020 do doby podání žádosti pobírali dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení,“ uvedl radní kraje pro regionální rozvoj, granty a dotace Adam Valenta (Piráti).