Safari Park Dvůr Králové měl o prázdninách nadprůměrnou návštěvnost

Více lidí do zoo přišlo v létě i přes zdražení vstupného. Vstupné v hlavní sezoně pro dospělého placené v hotovosti na pokladně meziročně zdražilo o 30 korun na 270 korun. Při platbě kartou nebo při nákupu vstupenek na internetu je vstupné nižší až o 50 korun. Za vjezd do areálů safari vlastním autem zájemce zaplatí 370 korun za auto, loni byl vjezd auta za 350 korun.

Loni návštěvnost zoo, která patří Královéhradeckému kraji, přes covidové uzávěry vzrostla meziročně o 21 procent na 543 772 lidí. Byla tak nejvyšší za posledních 12 let. Pokud by současný trend návštěvnosti pokračoval, přišlo by letos do safari parku více lidí než loni.