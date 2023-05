V Orlických horách začala uzavírka horské silnice mezi Deštným a Šerlichem

Stavební práce za 80,5 milionu korun se dotknou čtyřkilometrového úseku silnice II/311, v úseku mezi křižovatkou se silnicí II/310 Šerlich-Zákoutí a parkoviště v horském sedle pod Šerlichem. ČTK to dnes řekl mluvčí Královéhradeckého kraje Dan Lechmann. Oprava by měla trvat do října.