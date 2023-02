Českolipské muzeum se po dvou měsících otevře se třemi novými výstavami

Novinkou letošní sezony je samostatné vstupné do galerie, které umožní návštěvníkům vybrat si mezi prohlídkou celého muzea nebo zamířit pouze na krátkodobé výstavy do galerie. „Tímto krokem se snažíme usnadnit návštěvu galerijních prostor. Naším cílem je, aby se muzeum i galerie staly součástí kulturního života místních obyvatel, aby si lidé zvykli chodit na výstavy častěji, aniž by museli procházet celé muzeum, jehož expozice třeba znají,“ vysvětlil důvody novinky Vitáček. Vstupné do galerie je 40 Kč, zlevněné přijde na polovic.