Frýdlant změnil územní plán. Umožní výstavbu cyklostezky Heřmanička

Asi deset kilometrů dlouhá železniční trať byla postavena na přelomu 19. a 20. století z Frýdlantu do Heřmanic, kde se napojovala na síť úzkokolejek v okolí německé Žitavy. Provoz přes hranice se ale po druhé světové válce zastavil a pak už cesta končila v Heřmanicích. Kvůli havarijnímu stavu je trať mimo provoz od ledna 1976. Obce mikroregionu Frýdlantsko ji získaly do svého vlastnictví před šesti lety s cílem vybudovat místo ni cyklostezku. Poslední, co bránilo podání žádosti na vydání územního rozhodnutí, byl územní plán Frýdlantu. „Město Frýdlant mělo v územním plánu uveden násep u Frýdlantských strojíren jako železniční stavbu. Přestože tam vlak už nejezdí a nikdy jezdit nebude. Takže dle územního plánu tam mohla mašina, cyklostezka tam ale vzniknout nemohla, To se teď změnou číslo 2 územního plánu změnilo a projektu cyklostezky Heřmanička tak nestojí nic v cestě,“ řekl místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka (ODS).

Na projektu cyklostezky spolupracují s Frýdlantem obce Kunratice, Heřmanice a Dětřichov, přes něž trasa povede. Podle Ramzera chtějí oslovit ještě Liberecký kraj a zažádat o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. „A pokud se ji podaří získat, můžeme začít po ukončení územního řízení a vydání stavebního povolení s realizací cyklostezky,“ dodal. Předpokládá, že v takovém případě by mohla stavba začít už příští rok. Práce jsou naplánované na dva roky, v první fázi by se stavěla stezka z Frýdlantu do Kunratic a ve druhé by se pokračovalo přes Dětřichov do Heřmanic. Stezka bude začínat u Frýdlantských strojíren, kde chce město vybudovat parkoviště pro 60 aut.