Geopark Český ráj má nově audio průvodce pro výlety, láká i do méně známých míst

Geopark Český ráj jako jediný z devíti geoparků v Česku patří pro své geologické, přírodní, historické a kulturní hodnoty na prestižní seznam světového dědictví UNESCO. S audio průvodcem a vyprávěním, a to nejen o geologických pozoruhodnostech, se mohou turisté vydat na okruhy od 11 do 23 kilometrů.

„Audio průvodce zavede návštěvníky na vrch Káčov a do jeho okolí podél řeky Jizery, do Škodějova za mědí, za drahými kameny okolo Lomnice nad Popelkou, do údolí Plakánku a nemůže chybět Zlatý okruh Hruboskalskem,“ uvedla ředitelka geoparku Blanka Nedvědická. Podle ní geopark připravuje další trasy, které bude do průvodce postupně doplňovat.