Liberci se energie nepodařilo nakoupit, prověří i vypínání osvětlení

Liberec v posledních letech energie nakupoval prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno, ceny má fixované do konce letošního roku. „Na příští rok nám nepřišla ani jedna nabídka. Nestabilita na tom trhu je taková, že to nikdo neriskne,“ uvedl náměstek primátora Jiří Šolc (Starostové pro Liberecký kraj - SLK). Radnice proto prověří možné vypínání veřejného osvětlení pro část noci nebo připraví několik scénářů pro dopravní podnik.

I podle něj je v tomto směru nutná pomoc státu. „Tady má smysl to, co navrhuje vláda, tedy státní obchodník s energiemi, který by cenu pro veřejnou správu garantoval, ale to už mělo dávno být,“ dodal. Státní obchodník by měl získávat energie pro takzvané chráněné zákazníky tak, že mu výrobci nad určitou velikost budou muset prodat část produkce za předem stanovenou cenu. Variantami konceptu by se dnes měla zabývat vláda.

Podle Šolce budou hledat úspory i v rozpočtu města. Rozhodnutí ale bude na novém vedení, jež vzejde z komunálních voleb, které budou za dva týdny. Náměstek uvedl, že jednou z možností, kterou začnou prověřovat, bude vypínání veřejného osvětlení v části noci, mezi jednou a čtvrtou hodinou ranní. To by v případě stotisícového Liberce znamenalo roční úsporu osmi až deseti milionů korun. Podle Šolce budou mimo jiné zjišťovat u pojišťovny, jak by se stavěla k proplacení případných pojistných událostí, pokud by bylo osvětlení po městě vypnuté.

Největší nárůst cen za elektrickou energii hrozí z organizací města u dopravního podniku (DMLJ), odhadem o 83 milionů korun. K tomu je podle náměstka nutné připočíst i odhadovaný nárůst nákladů o 74 milionů korun za stlačený zemní plyn (CNG), úrokové náklady a nárůst mezd, dohromady bezmála 200 milionů korun ročně. Vedení města podle Šolce připraví několik scénářů, jak se s tím vyrovnat. „Dnes dopravní podnik jezdí s kompenzací od města nějakých 360 milionů korun a nově by potřeboval 550 milionů, pokud se nic nezmění. A právě to, že se nic nezmění, znamená, že máme připravit scénáře, kdy si nové vedení města bude muset rozhodnout, jak na to jít,“ dodal. Podle něj ale nechtějí jít cestou omezování spojů či zvyšování cen jízdného.