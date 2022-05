Liberecká potravinová banka už letos rozdělila víc zboží než za celý rok 2019

Libereckou bankou prošlo podle Vlčka od začátku roku kolem 140 tun potravin a drogerie, zhruba o 20 tun víc než za stejné období loňského roku. Potravinová banka aktuálně spolupracuje s 63 organizacemi. „A pořád se na nás obracejí nové organizace, které se starají o lidi v nouzi. Jsou to křesťanské organizace, které mají v okruhu svých věřících lidi v nouzi, ale také třeba organizace, které zajišťují terénní sociální programy. V tomto týdnu mám dvě schůzky s takovými organizacemi, které by s námi chtěly spolupracovat,“ doplnil ředitel potravinové banky Josef Vlček.

Jarní potravinová sbírka naplnila podle Vlčka sklad banky hlavně trvanlivým zbožím, které se bude rozdělovat postupně. Vybralo se 18,6 tuny potravin a drogerie, je to podle něj ale jen zhruba 15 procent potravin, další banka získává přímo od řetězců a také z darů. „Jen ta sbírka by nestačila, to by bylo tak na měsíc, maximálně na dva. Musíme ale dobře zvažovat, komu potraviny dáme, aby nám zásoby vydržely co nejdéle,“ řekl. Nejrychleji podle něj ubývají masové konzervy a hotová jídla a také třeba polévky ze sáčku.