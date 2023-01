Liberecký kraj připravuje rekonstrukci červeného zámečku v České Lípě

V současné době se pracuje na přípravě projektu, rekonstrukce by měla začít koncem letošního nebo počátkem příštího roku. Objekt by pak měl být součástí expozice a bude veřejně přístupný, je to turisticky velice zajímavé místo, řekl dnes ČTK hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

„Zámeček patří kraji, ale území kolem něj je pro město zásadní, protože v blízkosti je vodní hrad a my bychom rádi po rekonstrukci revitalizovali to území jak před vodním hradem a před červeným zámečkem, tak následně i parkoviště u synagogy, protože to bude mít vazbu na rekonstrukci bývalé pojišťovny na novou úřadovnu města. Připravujeme v tomto území i rekonstrukci vyhořelého Kounicova domu a mělo by se to stát do budoucna dalším přirozeným centrem města,“ doplnila starostka Jitka Volfová (ANO).