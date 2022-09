Modernizace zázemí tábora v Českém ráji bude stát Turnov přes 10 milionů

Práce začnou ještě v září a skončí do začátku léta příštího roku. O výstavbě nového zázemí táborové základny u Hrubé Skály se v Turnově mluví už asi 15 let.

Do malebného údolí poblíž Věžického rybníka současné zázemí příliš nezapadá, navíc nevyhovuje ani z hygienických a bezpečnostních důvodů. Tvoří ho dvě zastřešené buňky s hygienickým zázemím, starší srub určený pro vaření a mezi tím stojí svařený plechový přístřešek, který sloužil jako jídelna. „Toto všechno nám měla za zlé Správa CHKO už asi před 15 lety, že je to takové hnusné. Připomínám, že je to ve II. zóně (CHKO)), takže je to poměrně významně chráněná záležitost. Vede tamtudy stará historická cesta na Věžák,“ řekl starosta Tomáš Hocke (Nezávislý blok).