Rekonstrukce hlavního mostu přes Jizeru v Semilech by měla začít ještě letos

Most, který slouží i jako přístup do centra Semil, je velmi zatížený, denně po něm projíždějí tisíce automobilů. Čeká ho demolice a stavět se bude nový most. Přestože kraj teprve vypíše veřejnou soutěž na dodavatele, měla by stavba v letošním roce nejen začít, ale do zimy i skončit. „Je i ekonomicky výhodnější most zbourat a postavit nový, protože ani široké chodníky, které chceme, by nebylo možné na současnou konstrukci napasovat,“ řekla Mlejnková.