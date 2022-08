Tisíce lidí si užívají taneční hudby na festivalu u Máchova jezera

„Policie kontroluje hlavně příjezd do areálu,“ řekla jedna z účastníc festivalu.

Do půl druhé ráno vydrželo mnoho lidí čekat na hlavní hvězdu, kterým byl nizozemský DJ a producent Afrojack, v sobotu by vrcholem programu mělo být podle pořadatelů vystoupení berlínského producenta Paula Kalkbrennera. Hraje se na dvou pódiích, u jednoho se mohou lidé schovat pod střechu. „Tam je ale málo místa, takže jsme v pátek zmokli. Ale prodávají tu pláštěnky a většině lidí to nevadí, skáčou, tancují a užívají si,“ řekla Tereza, která se vydala s kamarádkou na pláž Klůček z Ústí nad Labem. „Organizace je naprosto bez problémů, nikde se nečekají fronty. Jsou tu dvě místa, kde je pomoc zdravotníků. Mezi občerstvením nechybí klasika, ale třeba tu v mobilních stáncích nabízí i sushi, ovoce. Bohatý je také výběr nápojů,“ uvedla.